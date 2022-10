لندن ترد على الاتهامات الروسية للبحرية الملكية بمهاجمة خط نورد ستريم

رفضت بريطانيا اتهام روسيا للبحرية الملكية بالمسؤولية عن تفجيرات خطي نورد ستريم 1 و 2 للغاز في بحر البلطيق.



وكتبت وزارة الدفاع البريطانية عبر موقع تويتر اليوم السبت: "تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى نشر المزاعم الخاطئة بمستوى ملحمي، لصرف النظر عن تعاملها الكارثي في الغزو غير الشرعي لأوكرانيا".



وأضافت الوزارة: "هذه القصة المختلقة تنبئ عن السجال الدائر داخل الحكومة الروسية أكثر مما تقول عن الغرب".



واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات البريطانية في وقت سابق بتوجيه الجيش الأوكراني في الهجمات صباح اليوم بالطائرات المسيرة على الأسطول الروسي في البحر الأسود قبالة ساحل مدينة سيفاستابول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



"Representatives of the same unit of the British navy were involved in the planning, preparation and execution of the Baltic Sea terrorist attack intended to blow up the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 gas pipelines," the Russian ministry said.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن: "ممثلين من نفس الوحدة بالبحرية البريطانية كانوا متورطين في التخطيط والإعداد وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق الذي كان يستهدف تفجير خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 للغاز".



ونقلت سكاي نيوز عن كريس باري الأدميرال السابق بالبحرية الملكية قوله اليوم: "إنها كذبة محضة ونعلم جميعا أن الروس فعلوها. دائما ما تتهم الدعاية الروسية الآن الآخرين جميعا بفعل ما قاموا به في الواقع".