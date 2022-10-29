مواطنون يحتشدون بمحيط قصر بعبدا للمشاركة في فعاليات نهاية ولاية الرئيس عون

احتشد عدد من المواطنين بمحيط قصر بعبدا للمشاركة، غدا، في فعاليات مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر الرئاسة في نهاية ولايته الرئاسية التي امتدت لست سنوات منذ 31 أكتوبر عام 2016.

وخرج الرئيس عون للمواطنين المتجمعين في قصر بعبدا وتحدث إليهم في أحد مكبرات الصوت قائلا " غدا سيكون لقائي معكم ولن يكون يوم وداع بل لقاء كبير لاستكمال النضال لانقاذ لبنان من المشاكل التي يعاني منها".

وردد المتواجدون (وأغلبهم من التيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية برئاسة صهره النائب جبران باسيل) هتافات مؤيدة للرئيس عون ولمسيرته السياسية رافعين أعلام لبنان والتيار الوطني الحر وصور الرئيس.