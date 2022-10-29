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أعرب البرازيلي برونو سافيو مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نادي الزمالك.

وفاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد مساء الجمعة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022.

وسجل سافيو الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الزمالك بمباراة السوبر المصري، فيما أضاف الهدف الثاني زميله كريم فؤاد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وكتب البرازيلي سافيو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "أبطال..سعيد جدا بالفوز بلقبي الأول بقميص الأهلي وإحراز هدفي الأول أيضًا."

وأتم المهاجم البرازيلي: "ليلة خاصة جدا بالنسبة لي.. تهانينا لجماهير الفريق على اللقب وشكراً جزيلاً لكم على حب والدعم الدائم لي."