مصطفى كامل: شيرين أجرت مكالمة لمدة دقيقة ونصف من المستشفى

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن أغلى بوكيه ورد للتهنئة بفوزه بانتخابات النقابة جاءه من المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه يطمئن على حالة شيرين من مدير أعمالها ميمي فؤاد، وهي في حالة استشفاء حاليا.

وكشف أن ميمي أجرى اتصالا لمدة دقيقة واحدة مع شيرين، وأوصته خلال المكالمة بإرسال بوكيه ورد له - أي لمصطفى كامل - بمنافسة فوزه في انتخابات نقيب الموسيقيين.

ووجه رسالة شكر للمطربة الشهيرة التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات، قائلا: "شيرين هي وردتنا وربنا يقومها بالسلامة".

ولفت إلى أن المطربة أنغام تقوم بدور إنساني غير عادي مع أسرة شيرين، في إشارة إلى ابنتي شيرين.