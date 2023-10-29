وزير التعليم: الوزارة لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد ونختار الأجود

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسي.

وأكد حجازي، أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين ليتم اختيار الأجود والأفضل لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير.

وأوضح أن من تقدموا للمسابقة تم اختبارهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مكونات هي المعرفي والتخصص التربوي والثقافة العامة، والـ"ICT"، واللغة، ومن ثم خضوعهم لدورات تدريبية تربوية ولياقة بدنية وذهنية، ثم اجتياز التدريبات في جهة معنية.

واستعرض حجازي، المبادرة الرئاسية لاختيار "1000 مدير مدرسة" من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، مشيرا إلى المعلمين من خريجي الدورة التدريبية الأولى تم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وكشف عن تسكين مديري المدارس الجدد على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم تكليفهم من خلال خطة لاستقبالهم وتوزيعهم على المدارس، مؤكدا القيادات التعليمية بالمحافظة ضرورة الاستفادة من قدرات وأفكار المديرين الجدد.

- مجموعات الدعم

ووجه الوزير، بضرورة تكاتف الجميع لكي تسير العملية التعليمية بانتظام، مستعرضا جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل الأسرة وجذب الطلاب للمدرسة.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، وكلف الوزير بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والقاعات المناسبة، وحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وأشار إلى تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات وستكون مجموعات الدعم أحد أدوات التقييم.

وأكد الوزير، اختيار أفضل المعلمين في مصر لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بإعلان جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم.

- أهمية الأنشطة

وأكد الوزير، أهمية يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وفترات المشاهدة للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، مشيرًا إلى أن فترات المشاهدة تساعد في سد عجز المعلمين، حيث إن الحصة التي يتم عرضها بالتلفزيون تكافئ حصتين دراسيتين.

وتطرق الوزير، إلى إتاحة الوزارة مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مؤكدا أهمية تعريف الطلاب في المدارس بهذه المواد للاستفادة منها في التحصيل الدراسي عبر تحميلها من موقع الوزارة مجانا.

وحول أجراء امتحانات المرحلة الإعدادية، أكد الوزير ضرورة إعلان المديرية طبيعة الامتحان للطلاب، ما إذا كان سيتم تطبيقه بنظام البوكليت أو مثل العام الماضي.

وأشار الوزير، إلى تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، مؤكدًا دور المدرسة في تفعيل المواطنة والولاء والانتماء لدى الطلاب.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة؛ للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووضع حلول للتحديات والعقبات وتذليل المعوقات، بهدف تطوير ودفع المنظومة التعليمية قدما، وتحقيق جودة التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ ورفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم وتطوير المنشآت التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة وبالجودة المطلوبة لتلبية احتياجات أبنائنا في مدن وقرى كفرالشيخ.

وأوضح أن التعليم هو منارة التقدم وأساس المعرفة وبناء الإنسان المصري، وتقديم الخدمة التعليمية النوعية بتطوير التعليم الفني بكفرالشيخ ليشمل تخصصات الاستزراع السمكي، التعدين، النسيج، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد بالتعليم الفني العسكري وعودة الانضباط بالمدارس ودعم نقاط مضيئة في المجتمع، مؤكدا تكليف رؤساء المراكز والمدن برفع الإشغالات في محيط المدارس وتكثيف حملات التشجير والإنارة العامة وتطهير المدارس، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدارس، بالتنسيق مع التربية والتعليم؛ بهدف تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.