منظمة الصحة العالمية: التهديدات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مقلقة للغاية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، إن "تقرير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حول التهديدات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق العميق".

وأضاف جيبريسوس، على حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر"، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد المسئول الصحي أنه "يجب دائمًا حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل، إننا تلقينا "تهديدات جدية من سلطات الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة بشكل فوري، حيث أنه سيتعرض للقصف".

وتزعم إسرائيل أن حركة "حماس" الفلسطينية تعمل في أنفاق تحت المستشفيات وغيرها من المباني المدنية، وأنه "من أجل هزيمة حماس، يجب علينا تفكيك أنفاقها تحت الأرض".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة، واستشهد إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما استشهد 114 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.