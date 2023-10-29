المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تسجيل 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يوم 7 أكتوبر الجاري.

ودعا في بيان له، صباح الأحد، جميع الدول والهيئات إلى «التحرك سريعا لوقف المحرقة بغزة، وإدخال كل الاحتياجات الخدماتية والإنسانية لقطاع غزة قبل فوات الأوان».

‏وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: «تتصاعد المواقف الدولية والأصوات الأممية، ضد المحرقة المتواصلة منذ 23 يوما، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي النازي بحق شعبنا في قطاع غزة، وكان آخرها ما صرحت به المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز: بأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي جرائم حرب وترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف أن «هذا الإجماع الدولي - بإستثناء بعض الأصوات الشاذة التي تصر أن تشارك المحتل في جريمته- يستلزم الانتقال من حالة توصيف الواقع الإنساني المنكوب، إلى جرأة امتلاك القرار بوقفه ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتفاقمة، وإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة على الصعيد الإنساني والخدماتي بشكل فوري».

وشدد على أن «المواقف الدولية الخجولة شكلت منذ بداية هذه المحرقة؛ تشجيعا مبطنا للاحتلال لمواصلة جريمته، وولدت ثقة لديه بأنه لن يتم محاسبته أو مساءلته عن كل هذه المجازر، تماما كما كان الحال في كل المجازر التي ارتكبها هذا المحتل منذ وطأت أقدامه أرض فلسطين».

وختم بالقول: «تتوافق اليوم هذه المحرقة في يومها الثالث والعشرين مع ذكرى مجزرة كفر قاسم التي ارتكبها الاحتلال عام 1956م، وراح ضحيتها 50 فلسطينيا نصفهم من الأطفال، هذا التوافق الزمني بالتاريخ والظرفي بتكرار ذات المجازر، يثبت أن هذه الأرض لن تنعم بالهدوء والاستقرار ما بقي هذا الاحتلال قاتل الأطفال».