محافظ قنا يفاجئ عددا من السلاسل التجارية للاطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة قنا، تابع خلالها تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.



والتقى محافظ قنا عددا من المواطنين؛ للاطمئنان عن مدى توافر السلع بالأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، واطمئن على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية التي تشملها المبادرة من "الفول، ومنتجات الألبان، والجبن، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض" وغيرها من السلع الغذائية الاساسية الأخرى.



وأكد الداودي، ضرورة تدوين الأسعار على كل السلع وبشكل واضح للجمهور، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، والطب البيطري، على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.