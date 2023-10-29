أظهرت لقطات مصورة، نشوب حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة كريات شمونة؛ إثر سقوط صاروخ من جنوبي لبنان على الحدود الشمالية من إسرائيل.

والفيديو الذي التقطه ناشطون إسرائيليون، أظهر نيرانا كثيفة اندلعت في المنزل، جراء الصاروخ الذي أطلقتها فصائل المقاومة من لبنان.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس: «تجري شرطة إسرائيل حاليًا، بمعالجة موقعي سقوط صواريخ في منطقة كريات شمونة، ونتيجة لذلك اندلع حريق في شقة سكنية دون وقوع إصابات، وفي موقع آخر أسفر عن أضرار فقط».

وأضاف البيان: «يعمل الآن أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في المكان، يعملون على إزالة المخاطر الإضافية».

في إطار المواجهات أيضا، أعلن حزب الله أنّه شنّ هجوماً على قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، وثكنة زرعيت، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، قبل استهداف موقع مسكاف عام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنّ القصف الإسرائيلي طال خراج العديسة بعد استهداف أجهزة المراقبة في موقع مسكاف عام.



في السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جريحين باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لدراجات نارية في ميس الجبل.

والتوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية جزء من واقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تستمر منذ 23 يوما، وأسفر عن استشهاد أكثر من 8000 شخص حتى الآن.