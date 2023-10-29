قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تفوق الوصف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن المواطنين في غزة يعيشون ظروفا شديدة الصعوبة، ما دفع البعض لدخول مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للحصول على الغذاء.

وأوضحت أن هذه الواقعة بمثابة صرخة نداء بخصوص مأساوية الوضع الذي يعيشه القطاع في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن انقطاع الاتصالات في القطاع جعل المواطنين يشعرون أنهم في عزلة، وغير قادرين على التواصل مع أحد.

ولفتت إلى أن المواطنين فقدوا الثقة في أن العالم معهم بعد العُزلة التي فرضت عليهم، ما دفع البعض لدخول المستودعات.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.

وكان مساء الجمعة، وقتا رهيبا على مواطني غزة بعدما تعرضوا لغارات هي الأعنف، مع قطع الاتصالات والإنترنت مع جعل القطاع منعزلا عن العالم