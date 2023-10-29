تنظم نقابة الاطباء بمحافظة قنا، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة وضحايا القصف الإسرائيلي الغاشم، بمقر نقابة الأطباء بقنا.



وأكد بيان لنقابة أطباء قنا، تضامن النقابة الكامل مع أهالي القطاع وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني وإدخال المساعدات دون شرط أو قيد .



وقال الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، إن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة الأطباء تقوم به بالتضامن مع أهل غزة، مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم أهالي فلسطين وإدخال المساعدات لأهله وتأكيده على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.



وناشد نقيب أطباء قنا، جموع الأطباء بمحافظة قنا وأسرهم للتوجه إلى مقر نقابه الأطباء الثلاثاء المقبل من الساعه التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثه عصرا للتبرع بالدم لصالح الأخوة الأشقاء أبناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن نقابة الأطباء تدين الاعتداءات والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيونى على قطاع غزة والكيل بمكيالين، والصمت العالمي تجاه مايحدث رغم أنه يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.