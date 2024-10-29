حزب الله ينفذ 30 عملية ضد الجيش الإسرائيلي ويتصدى له

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نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الاثنين 28 أكتوبر 2024، 30 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي": «



1- الساعة 00:20: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بصلية صاروخية.

2- الساعة 00:50: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت للمرة الثانية بصلية صاروخية.

3- الساعة 04:00: كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح.

4- الساعة 06:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.

5- الساعة 07:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الثانية بقذائف المدفعية.

6- الساعة 07:05: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

7- الساعة 07:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الثالثة بقذائف المدفعية.

8- الساعة 08:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة للمرة الرابعة بقذائف المدفعية.

9- الساعة 08:30: استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

10- الساعة 12:06: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:45: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بمحلّقة انقضاضية كبيرة وإيقاع إصابات مؤكدة.

12- الساعة 15:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني للمرة الثانية بصلية صاروخية.

14- الساعة 16:00: استهداف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة.

15- الساعة 16:00: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا.

16- الساعة 17:00: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية.

17- الساعة 17:00: استهداف مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

18- الساعة 17:00: استهداف مستعمرة إيفن مناحم بصلية صاروخية.

19- شن هجوم جوي على موقع رأس الناقورة البحري بمسيّرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

20- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

21- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

22- الساعة 20:00: استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.

23- الساعة 20:00: استهداف مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

24- الساعة 20:30: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية.

25- الساعة 21:40: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

26- الساعة 21:45: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام للمرة الثالثة بصلية صاروخية.

27- الساعة 21:45: استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

28- الساعة 21:45: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية كبيرة.

29- الساعة 23:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

30- الساعة 23:20: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية».