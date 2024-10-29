الدبيبة وميلوني يفتتحان أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في نسخته الـ 30، بأرض المعارض وسط العاصمة الليبية.

وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد الدبيبة، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي المثمر مع إيطاليا، لافتا إلى أنه شهد تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة.

وأفصح الدبيبة عن عودة الخطوط الجوية الإيطالية للعمل من المطارات الليبية ابتداء من ديسمبر المقبل، وأعلن أيضا عن قرب تنفيذ مشروع الطريق الساحلي الجديد والرابط بين شرق وغرب ليبيا (طريق امساعد ـ رأس جدير، بطول يقارب 1700 كلم، والذي وقعت عقده إيطاليا مع ليبيا إبان حكم القذافي في عام 2009 كتعويض عن فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا).

وعبر الدبيبة عن سعادته بالتقدم الإيجابي في مسار إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون المتوقفة بين البلدين منذ 14 عاما، وأيضا رفع القيود عن سفر رجال الأعمال الإيطاليين إلى ليبيا.

ومن الجانب الإيطالي، عبرت ميلوني عن سعادتها بالتعاون الثنائي مع ليبيا وتحقيق أهداف مشتركة بين البلدين، مؤكدة استمرار التزام إيطاليا بمساندة ليبيا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن زيارتها الرابعة لطرابلس "تمثل أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، والوصول لأعلى مستويات الشراكة الناجحة".

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد شهدت النسخة 30 من المنتدى، مشاركة واسعة لعدد من الشركات الليبية والإيطالية، بهدف تعزيز آفاق التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إقامة جلسات اقتصادية بمشاركة رجال أعمال من البلدين.