قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القضية الفلسطينية هي قضية مصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن قيام دولة فلسطينية هو مطلب مصري قبل أن يكون مطلبًا فلسطينيًا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفعل فيما تبقى من الشعب الفلسطيني ما لم يحدث عبر التاريخ في الأراضي المحتلة.

في شأن آخر، أكد القعيد، أنه لولا حرب أكتوبر الفدائية العظيمة في 1973، ما كانت سيناء رجعت كاملة لمصر مرة أخرى.

وشدد على أن العسكرية المصرية سجل شرف وكرامة للشعب المصري، ومدرسة ملهمة تعلم أبناءها ما لم يكن تعلمه في مكان آخر.