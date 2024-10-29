حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

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قال حزب الله، إن عناصره استهدفوا، الثلاثاء، تجمعات لجنود إسرائيليين في منطقة الخيام جنوبي لبنان بصليات صاروخية.

وذكر الحزب في بيان، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا آخر ‏ جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

وكان الحزب قد أعلن في بيانات منفصلة، فجر الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا تجمعًا لآليات إسرائيلية في مستوطنة المنارة وتجمعا لجنود إسرائيليين في كسارة كفر جلعادي وفي مستوطنة زرعيت بمسيرات انقضاضية.

واستهدف عناصر حزب الله، الثلاثاء، بحسب بيانات سابقة مستوطنتي دلتون وكفر فراديم الإسرائيليتين بصليات صاروخية، و‏تجمعاً لجنود إسرائيليين في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية بصلية صاروخية.

كما استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية، وفي موقعي جل العلام، ورأس الناقورة البحري الإسرائيليين بصليات صاروخية.

وأسقط مقاتلو الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون الجنوبية.