مصرع طفلة دهسها جرار زراعي في الشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لحادث دهس بجرار زراعي في قرية المنا صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول الطفلة "أمل"، جثة هامدة، نتيجة إصابتها في الحادث.

وبحسب التحريات، تبين أن الطفلة تعرضت لصدم من جرار زراعي أثناء لهوها أمام منزلها بالقرية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت المباحث بالتحري عن ملابسات الواقعة.