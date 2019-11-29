استطلاع: غالبية الألمان لا يزالوا متحفظين إزاء رئيسة حزب ميركل

أبدت غالبية الألمان تحفظا إزاء رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، حتى عقب انعقاد المؤتمر العام للحزب، الذي كانت تترأسه من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

فقد أظهر استطلاع للرأي أن 25% فقط من الألمان يرون أن كرامب-كارنباور خرجت من المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في مدينة لايبتسيج الأسبوع الماضي أقوى من ذي قبل، بينما رأى 15% أنها خرجت ضعيفة، في حين ذكر 47% من الألمان أن المؤتمر لم يغير الكثير بالنسبة لها كرئيسة للحزب.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، يرى 18% من الألمان و32% من أنصار التحالف المسيحي أن كرامب-كارنباور تقود الحزب بنجاح إلى المستقبل.

ويعتقد 36% من كافة المستطلع آرائهم و35% من أنصار التحالف المسيحي أن كرامب-كارنباور ستكون المرشحة المقبلة لمنصب المستشارية، بينما لا يعتقد ذلك نسبة 56% من إجمالي الذين شملهم الاستطلاع و58% من أنصار التحالف المسيحي.

يُذكر أن كرامب-كارنباور طرحت يوم خلال المؤتمر العام للحزب الأسبوع الماضي مسألة القيادة للحسم، وضمنت دعم مندوبي الحزب.

ولم يؤثر المؤتمر العام للحزب على تفضيلات الألمان بالنسبة للأحزاب، حيث حصل التحالف المسيحي على نفس نسبة تأييد الأسبوع الماضي (27%)، بينما تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 13%.

وارتفعت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطة مئوية إلى 23%،و لم تتغير نسب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (14%) و"اليسار" (10%) والحزب الديمقراطي الحر (7%).

أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألمانية (زد دي إف).

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري 1340 ألمانيا.