المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة نواذيبو بالكونفدرالية الإفريقية

أدى الفريق الأول بالنادي المصري بقيادة إيهاب جلال اليوم الجمعة مرانه الأساسي على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط استعداداً للمباراة الهامة والتي تجمعه مع مضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا فى الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبر .

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق نواذيبو واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت العديد من التدخلات الفنية من المدير لمعالجة الأخطاء والسلبيات خاصه التمركز الصحيح.

وحرص إيهاب جلال على تنبيه اللاعبين بتوخي الحذر عند الالتحامات في التدريب خوفاً من اصابة أى من اللاعبين نتيجة للحماس الكبير الذى خاض به اللاعبين المران .