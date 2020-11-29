 مروان محسن: اوفينا بوعدنا للجماهير بعد مشوار صعب وطويل - بوابة الشروق
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مروان محسن: اوفينا بوعدنا للجماهير بعد مشوار صعب وطويل

محمد جلال
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:51 م

واصل مروان محسن، مهاجم الأهلي، احتفاله بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 الجمعة الماضي في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب مروان محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المشوار كان صعبا للغاية وفي النهاية استطاع أن يوفي وعد الجماهير وهو التتويج باللقب التاسع في تاريخ النادي.

ويواجه مروان محسن انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية بسبب صيامه عن التهديف وعدم تأثيره بشكل فعال مع الفريق.


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