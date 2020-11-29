الأمم المتحدة: معالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين بالسودان يحتاج لـ150 مليون دولار

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، وجود حاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال داخل إثيوبيا، وبمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا.

وبدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، زيارة إلى السودان، وتفقد معسكرات اللاجئين في ولايتي كسلا والقضارف (شرق السودان).

وقال جراندي، في تصريحات صحفية في معسكر "الراكوبة" بالقضارف، إن المجتمع الدولي مُطالب بالتحرك سريعا لدعم السودان وتوفير الأدوية والمأوي والطعام للاجئين، مشيدا بحسن استقبال السودانيين، للاجئين الإثيوبيين.

وأضاف أنه يضم صوته للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بدعوة الأطراف في إثيوبيا لإيقاف الحرب، وبالتالي وقف عملية النزوح إلى السودان، موضحا أن عدد اللاجئين الذين عبروا إلى السودان يتراوح بين 43 إلى 44 ألفا.