الأعلى للثقافة يمد أجل مسابقة سهير القلماوي للأطفال حتى آخر يناير 2021

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، مد أجل مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" في فرعي القصة والرسم بعنوان "بلدي مصر" إلى آخر شهر يناير 2021.

وذكر المجلس -في بيان اليوم الأحد- أن للمسابقة جوائز عديدة ، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".

ومن شروط المسابقة بفرع الرسم أن يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، وألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا، وأن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 * 70 سم.

وفي فرع القصة يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر)، وألا يتقدم المتسابق بالإنتاج لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة.

ويشترط ألا يكون المتسابق قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى، كما يجب على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المشاركة.

ويتم تقديم صورة شهادة ميلاد الطفل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وخطاب بنك برقم حساب ولي الأمر أو إرسالها على العنوان التالي: اش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمي للمجلس: www.scc.gov.eg.