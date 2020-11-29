أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه بعد غد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً وذلك لربط أعمال الخطوط الجديدة 400 مم بالخطوط القائمة.



وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن من بين المناطق التي ستنقطع بها المياه (نجع القباحي الشرقي- الزناقطة- الفحاحرة- الحبيل- مطار الأقصر الدولي)، وكذلك بمدينة البياضية بمناطق (نجع القضا - مستشفى الحميات بالأقصر).



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406-0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.