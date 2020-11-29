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بالفيديو - ميسي يكرم مارادونا على طريقته الخاصة

علاء العزب
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:15 م

أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه في مرمى أوساسونا لمواطنة الأسطورة ديجو أرماندو ماردونا.

ميسي سجل هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

واحتفل ميسي بالهدف بنزعه لقميص برشلونة وإظهار قميص فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني وهو الفريق السابق مارادونا الذي لعب له موسم 1992/1993.

وتوفي مارادونا الأربعاء الماضي عن عمر يناهز الـ60 عامًا في منزله بعد تعرضه لسكتة قلبية.

بطل كأس العالم 1986، كان قد خضع لعملية جراحية على مستوى الدماغ في أحد مستشفيات الأرجنتين، قبل أن وفاته المنية الأربعاء الماضي بعد عودته إلى منزله.

 


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