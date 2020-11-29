جبل طارق قبلة العشاق لسهولة إجراءات الزواج في أيام إغلاق كوروناحول العالم

تحتشد الدموع في عينى البرازيلى ماينى برونو، حين أصبحت محبوبته نتاليا ألفيز زوجة رسمية له بعد رحلة جوية خاضاها من وطنهما لدولةجبل طارق جنوب إسبانيا، بسبب سهولة إجراءات الزواج فيها مقارنة بتعسر عملية الزواج بشتى بقاع العالم جراء تعطل عمل مكاتب الزواج خلال الجائحة.

وقال برونو لفرانس برس، إنها كانت الطريقة الأسرع للزواج، مضيفًا إنه يحب زوجته كثيرا وإنه مسرور بأن علاقتهما أصبحت رسمية.

ولا يتطلب تسجيل الزواج فى جبل طارق سوي جواز سفر وشهادة ميلاد، وإمضاء ليلة واحدة في الإقليم التابع للتاج البريطانى رغم وقوعهداخل الأراضى الإسبانية.

وتقول ليان هايندل مديرة إحدي شركات التزويج، إن كثير من المتزوجين استعجلوا بسبب ظروفهم ما جعلهم يأتون من بلادهم البعيدة للزواجمثل من يحتاجون تأمينات الإنجاب، ولا يستطيعون توفيرها بلا زواج ومثل من فرقتهم قرارات منع السفر ويحتاجون الزواج للتجمع فى بلدواحد.

ويقول سكوت جيرو الأمريكي، إنه لم يرِ معشوقته الروسية منذ فترة بسبب منع قدوم الأجانب للولايات المتحدة، بسبب الجائحة إلا إنها حين أصبحت زوجته بعد رحلة جبل طارق تمكن من أخذها معه للعيش سويا فى الولايات المتحدة.

ويضيف سكوت، أنه بدون الرحلة كان سيظل كثيرًا يتحدث مع زوجته عبر تطبيقات المحادثة فقط.

وتقول روشيم مدني، إحدي مصممات الأعراس، إن الكثير من الراغبين بالزواج يتوافدون من إسبانيا المجاورة للإقليم نظرًا لقلة إجراآت التباعد فيه إذ لا يسمح في أندلوسيا الإسبانية المجاورة لجبل طارق بتجمع أكثر من 6 أشخاص بمكان مغلق، بينما يسمح بتجمع 16 في جبل طارق، كما أن عدد الإصابات منخفض، وبالكاد شهد الإقليم أول حالات الوفاة بكورونا الشهر الحالي.

وخطفت جبل طارق بإجرات زواجها السهلة عناوين الصحف عام 1969، حين اختارها المغنى الإنجليزى الشهير جون لينين للزواج منيوكي أونو بعد تعذر زواجهما بدول أخري كثيرة لصعوبة الإجراآت.

ويقول فابيان بيكاردو وزير جبل طارق، إنه سعيد أن بلده تعد محطة للحب لا للانفصال، مضيفًا أنه من أراد زواجا بالخارج فجبل طارق هي وجهته الأفضل.