يسرا: نتيجة التنمر سيئة ومخيفة على الطفل

قالت الفنانة يسرا، إن نتيجة التنمر سيئة ومخيفة على الطفل، مشيرة إلى أن التنمر يؤدي إلى كراهية الأطفال للمدرسة والتعليم والخوف من إخبار الأهل بما يمرون به.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن التنمر ينتشر في الولايات المتحدة بشكل مخيف عن مصر، لافتة إلى أنها ظاهرة تنتشر بدول العالم جميعها.



وأشارت إلى أن الأجيال الماضية كانت تخاف من المدرس أو المدير، متابعة: «كانت هناك هيبة واحترام، ولو طفل أخطأ بحق الآخر فهناك شخص لحل المشكلة».



وأكدت يسرا، أن التنمر أصبح خطيرًا، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة واليونيسيف أطلقوا حملة لمواجهة هذه الظاهرة.



وأردفت: «لازم ناخد بالنا من طريقة كلامنا للطفل أو لبعضنا البعض، والأطفال ميعايروش بعض ويتعاملون بقسوة»، مضيفة عن مباراة الأهلي والزمالك: «الكابتن صالح سليم كان أصحابه من الزمالك ولم تكن الضغينة الموجودة الآن، ليه ميحصلش حب طول الوقت واحترام بين الطرفين».



وشاركت الفنانة يسرا في حملة «حاسبوا على كلامكم»، وهي حملة ضد التنمر الإلكتروني أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع إنستغرام والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف.