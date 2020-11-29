بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية مطلع ديسمبر مع استمرار الحجر الصحي الجزئي

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي "ألكسندر دى كرو"، أنه سيتم إعادة فتح المحلات التجارية في بلجيكا اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

وقال "دي كرو" -حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد- إن إعادة فتح المحال التجارية يأتي في الوقت الذي سيستمر فيه الحجر الصحي الجزئي، والذي ساهم في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وكان رئيس الحكومة البلجيكية قد أعلن في 30 أكتوبر الماضي فرض حجر صحي وطني "أكثر صرامة"؛ سعيا إلى تطويق تفشي موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

يذكر أن بلجيكا سجلت اليوم 3619 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية و122 حالة وفاة جديدة.