توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية فوز قائد منتخب الأرجنتين بالجائزة اليوم الإثنين، بعدما تم إلغائها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفوق ميسي في سباق الفوز بالجائزة على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو من بايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكان ميسي قد فاز ليونيل ميسي الموسم الماضي بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين الموسم الماضي، وهي البطولة التي فاز خلالها بجائزتي أفضل هداف (4 أهداف)، وأفضل لاعب، كما فاز بلقب كأس الملك مع برشلونة، وتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني (30 هدفاً)، للمرة الثامنة في مسيرته، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

ويحتفظ ليونيل ميسي بالكرة الذهبية التي فاز بها في عام 2019، بعدما تم إلغاء الجائزة في عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان روبرت ليفاندوفسكي المرشح الأبرز للتتويج بها.

ونجح ميسي في الحصول على الجائزة ست مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 قبل أن يضيف الكرة الذهبية السابعة لرصيده اليوم في منافسة قوية مع أفضل لاعبي العالم، كما حل ميسي ثانيا في سباق الكرة الذهبية خمس مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

ميسي هو هداف الدوري الإسباني مع فريقه السابق برشلونة الموسم الماضي برصيد 30 هدفا، كما أنه ساهم في تتويجه بكأس ملك إسبانيا.

ومع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سجل ميسي أربعة أهداف وصنع ثلاثة خلال 11 مباراة مع الفريق.

وبذلك أصبحت الأرجنتين تملك سبع كرات ذهبية في تاريخها وكل من ميسي لتتساوى في عدد مرات الفوز بالجائزة مع ألمانيا وهولندا والبرتغال.