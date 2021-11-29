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رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر للتعاون المشترك

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر
محمد راشد
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:06 ص

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وفد من جمعية الهلال الأحمر برئاسة منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، بحضور دكتورة عفاف عبدالباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر، في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر، ولتبادل الخبرات والفعاليات العملية بين الجانبين.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء بمثابة نواة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ضمن خطة الجامعة وحرصها على تهيئة طلابها وإعدادهم على مستوى عال للقيام بدورهم التطوعي تجاه مجتمعاتهم وتدريبهم على حسن التصرف وقت الأزمات والطوارئ.

من جانبهم، فقد أشار وفد الهلال الأحمر إلى تكوين الأسر الطلابية تباعًا في إطار التعاون، وتنظيم ورش عمل في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطواريء، والصحة والسلامة المهنية.

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