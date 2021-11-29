جامعة مطروح: التزكية تحسم الانتخابات الطلابية في 6 كليات

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إنه تم حسم انتخابات الاتحادات الطلابية بالتزكية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، التمريض، السياحة والفنادق، التربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية بنين.



وأضاف رئيس جامعة مطروح، أنه تم الفوز في الانتخابات بكليات الآثار واللغات، البترول والتعدين، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بينما تُجرى جولة الإعادة اليوم الإثنين بكليات التربية، والتربية النوعية، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار إلى عدم رصد أي مشكلات أو تجاوزات في الانتخابات خلال اليوم الأول، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازبة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على حصول جميع الراغبين في التصويت على لقاح كورونا، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية.



جدير بالذكر أنه تُقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر الجاري، وتُقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس المقبل.