خالد عكاشة: إيديكس 2021 يؤكد مكانة مصر على المستوى الدولي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» خطوة كبيرة على مستوى المحيط الإقليمي لمصر والمجتمع الدولي، مشيدًا بحجم التمثيل العربي والدولي في المعرض.

وأضاف عكاشة، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن المعرض يستهدف نقل الخبرات المتنوعة من الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تمتلك تكنولوجيا فائقة للتصنيع، مؤكدًا أن تمثيل تلك الدول بالمعرض خطوة هامة.

وأشار إلى أن المعرض يستهدف تأكيد القاهرة لمكانتها على المستوى الدولي ودخولها دائرة الدول التي لديها خطط استراتيجية طموحة تعمل عليها كل فترة زمنية، موضحًا أن «إيديكس 2021» فرصة لتقديم مصر لنفسها وعرض قدراتها الشاملة.

ولفت مدير المركز المصري للفكر إلى أهمية لقاء الشركاء وتبادل الخبرات في قاعات العرض والأجنحة المختلفة، متابعًا أن المعرض يهدف إلى الاطلاع على التطورات وإجراء مشاورات مع القوات المسلحة الإقليمية والدولية.

وذكر أن «مصر أكدت اليوم قدرتها وأنها دولة جادة ومدركة تمامًا للأعباء الجسام الملقاة على عاتقها وتتعامل مع الأمر بجدية»، لافتًا إلى أن «مصر لديها هدف تسير نحوه بخطوات ثابتة عبر تواجدها في المجال العسكري».

وأوضح أن العقدين الماضيين أثبتوا الدور المحوري الذي تمثله القوة العسكرية في منظومة القوى الشاملة للدولة ومكانتها في الإقليم والعالم، منوهًا إلى أن مصر لا تتعرض للتهديد على أراضيها ولكن لها أدوار مساندة وداعمة تضطلع بها في الإقليم.

واستشهد بإنشاء مركز مكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء لمساعدة ودعم والعمل مع 5 دول إفريقية تتعرض لتهديد وإرهاب وجريمة منظمة، مشددًا على أهمية جاهزية مصر للاضطلاع بهذا الدور.

وتابع أن الثروة الاستراتيجية للدولة المصرية والشعب المصري؛ يلزمها حماية حقيقية يدركها القاصي والداني، مختتمًا: «يجب أن يكون لديها ما يحميها ومعادلات جاهزة وفاعلة لا يجوز لأحد الاقتراب منها».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستهل الرئيس السيسي، جولته التفقدية بالمعرض، بزيارة جناح مصر حيث استمع إلى شرح عن محتويات الجناح.

ورافق الرئيس خلال الجولة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.