مكتبة الإسكندرية تشهد عرض أوبرا كارمن

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شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية عرض أوبرا "كارمن" للمؤلف الفرنسي "جورج بيزيه"، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك بالتعاون مع معهد جوته، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

جاء هذا المشروع بهدف دمج فنانين محترفين عالميين في الأدوار الأساسية مع شباب الإسكندرية من دارسي الغناء الأوبرالي في الأدوار الثانوية والكورال، في عمل فني ضخم يقدَّم لأول مرة منذ عقود طويلة كاملًا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية.

قُدم العرض تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتصميم "برنهارد زيجل"، وإخراج "مانويل شميت"، وشارك فيه جميع فرق مكتبة الإسكندرية من "أوركسترا، وكورال، وكورال أطفال".

الجدير بالذكر أن جميع الديكورات الخاصة بالأوبرا تم تنفيذها في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.