 مكتبة الإسكندرية تشهد عرض أوبرا كارمن - بوابة الشروق
الإثنين 29 نوفمبر 2021 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مكتبة الإسكندرية تشهد عرض أوبرا كارمن

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هدي الساعاتي
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 1:58 م

شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية عرض أوبرا "كارمن" للمؤلف الفرنسي "جورج بيزيه"، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك بالتعاون مع معهد جوته، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

جاء هذا المشروع بهدف دمج فنانين محترفين عالميين في الأدوار الأساسية مع شباب الإسكندرية من دارسي الغناء الأوبرالي في الأدوار الثانوية والكورال، في عمل فني ضخم يقدَّم لأول مرة منذ عقود طويلة كاملًا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية.

قُدم العرض تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتصميم "برنهارد زيجل"، وإخراج "مانويل شميت"، وشارك فيه جميع فرق مكتبة الإسكندرية من "أوركسترا، وكورال، وكورال أطفال".

الجدير بالذكر أن جميع الديكورات الخاصة بالأوبرا تم تنفيذها في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك