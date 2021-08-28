فاوتشي يرجح أن يكون متحور أوميكرون أكثر قابلية للانتقال ويدعو للتطعيم

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن سلالة فيروس كورونا المتحورة "أوميكرون" تبدو أكثر قابلية للانتقال، مما يعزز حاجة الأمريكيين إلى تلقي اللقاحات أو جرعات معززة.

وأضاف فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" إن أوميكرون "دعوة واضحة" لتطعيم الأشخاص.

وأضاف أن الإصابات في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع بالفعل، كما أن الوقاية المتزايدة مع ظهور المتحور الجديد ستؤثر على ما إذا كان الأمريكيون "يتجهون إلى شتاء قاتم أو أكثر قتامة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فاوتشي إن هذا المتحور "سيكون حتما" في الولايات المتحدة. وأضاف: "السؤال هو هل سنكون مستعدين لذلك؟".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور "أوميكرون" بأنه " مثير للقلق"، وأعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المتحور يمكنه أن يقلص من فعالية لقاحات كورونا على نحو كبير كما يمكن أن يرفع من مخاطر عودة الإصابة بالعدوى مرة أخرى.

ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتحور الجديد.