نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردّد عن تسجيل إصابتين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في مصر، واصفًا ما تردّد في هذا الشأن بأنه ليس صحيحًا وليس دقيقًا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، إنّه من المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة ترديد الكثير من الشائعات في الفترة المقبلة.



وأضاف أنّ الدولة ستعلن بصراحة وبوضوح في حالة ثبوت وجود أي حالة من المتحور أميكرون، مؤكّدًا أهمية أن يدرك المواطنون أنّ الإجراءات التي تتخذها الدول لا تهدف إلى منع دخول المتحور باعتبار ذلك أمرًا مستحيلًا لكنها تعمل على تقليل إمكانية دخولها وسرعة اكتشافه والتعامل معه ومنع الانتشار قدر الإمكان.



واتفق المتحدث، بأنّ مصر شأنها شأن أي دولة لن تتمكن من منع دخول المتحور، لكن الأمر المهم هو اكتشافه والعمل على تحجيم تأثيره.



وأوضح أن مصر أوقفت الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا -أول دولة ظهر بها متحور أميكرون- لكن القادمين من هناك عبر الترانزيت يتم إجراء فحص لهم في الحجر الصحي.



وأشار إلى أنّ المسحة إذا كانت سلبية يتم عزلهم في المنزل أو محل الإقامة لمدة 14 يومًا، وبعد اليوم السابع يتم إجراء مسحة pcr مع استكمال مدة العزل ثم يمارسون الغرض الذي جاؤوا إلى مصر من أجله.



وأفاد بأنه إذا ثبتت إيجابية المسحة يتم إعادتهم لمحل المغادرة من جديد.