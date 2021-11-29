بريطانيا تستعد لتطعيم جميع البالغين بجرعة منشطة ضد كورونا

تستعد بريطانيا لتطعيم جميع البالغين بجرعة تنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وأعطاء الجرعة الثانية لمزيد من الأطفال وسط مخاوف من أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر وتفشي موجة أخرى من الإصابات ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت لجنة تقدم المشورة لحكومة المملكة المتحدة إنه ينبغي أن يكون جميع البالغين مؤهلين للحصول على جرعة ثالثة ، مع ضرورة توافرها لمن هم أقل من الأربعين في العمر.

وقالت اللجنة إنه يجب أن يحصل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما على الجرعة الثانية.

وقالت بلومبرج إنه يجب إعطاء جرعات منشطة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد أول تطعيم.

ويأتي توسيع برنامج جرعات اللقاح المنشطة مع الاستعداد لتنفيذ تعليمات أكثر صرامة بخصوص الجائحة من المقرر أن يبدأ سريانها هذا الأسبوع في المملكة المتحدة، فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمنح العلماء الوقت لتحديد المخاطر التي تشكلها السلالة الجديدة. كما يأتي الإعلان أيضا بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من أن السلالة المتحورة يمكن أن تغذي طفرة جديدة "شديدة العواقب".