روت الإعلامية عزة مصطفى كواليس تلقي مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر برنامجها «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد».

وقالت، خلال احتفالية القناة بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين القناة: «كان أي حد يتمنى إن ده يحصل معاه؛ كنت فخورة جدًا جدًا بمداخلة الرئيس؛ والحمد لله كنت مبسوطة لنفسي والقناة وعبد الرحيم كمال».

ولفتت إلى أنها فوجئت بهذه المداخلة من الرئيس السيسي، مضيفة: «البعض تخيل أن المداخلة كانت بالتنسيق مع الرئاسة ولكن هذا غير صحيح ولم أكن أعلم مسبقا».

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، أنها أبلغت القناة بإمكانية الخروج لفاصل في أي توقيت بسبب رغبة الضيف وتلقت اتصالا من رئاسة الجمهورية وتم طلب الرقم الداخلي للقناة وتأكدت بوجود مداخلة من الرئيس؛ موجهة الشكر للرئيس على هذه المكالمة.