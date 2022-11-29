سلوفاكيا تزود أوكرانيا بـ30 دبابة من طراز بي إم بي 1



أعلنت وزارة دفاع سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء، تزويد السلطات الأوكرانية بثلاثين دبابة من طراز "بي إم بي 1".



وذكر وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن بلاده زودت كييف بدبابات مستعملة وستتلقى بدلا منها 15 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد" الألمانية، موضحا أنه وقع مع نظيرته الألمانية، كريستينا لامبريخت، مشروع اتفاق، ينص على أن تقوم سلوفاكيا بتزويد قوات كييف بدبابات BMP-1 المستعملة من قبل الجيش السلوفاكي، وتتلقى في المقابل 15 دبابة من طراز Leopard 2A4 المحدثة من ألمانيا.



وأشار إلى أن ألمانيا تعهدت بإرسال قطع الذخيرة والغيار، وطاقم من الخبراء الألمان لتدريب القوات السلوفاكية على استخدامها، مبينا أن بلاده ستستلم دبابة Leopard 2A4 الأولى من ألمانيا في شهر ديسمبر، وخلال العام 2023 ستستلم دبابة أو اثنتين شهريا، حتى استكمال العدد المتفق عليه.