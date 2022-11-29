استشهاد فلسطيني خامس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطيني خامس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن فلسطينيا يبلغ 45 عاما من بلدة بيتونيا غرب رام الله، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن ظهر اليوم عن استهداف فلسطيني بالرصاص داخل مركبة بدعوى تنفيذ عملية دهس أدت إلى إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال 25 ساعة الماضية إلى خمسة من بينهم شقيقان، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في كل من رام الله والخليل في الضفة الغربية، وهما شابين شقيقين يبلغان 22 و21 عاماً، وآخر يبلغ 44 عاما.