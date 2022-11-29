الرئيس العراقي يجدد موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

جدد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الداعم لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وقال رشيد - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع): "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نُجدد وقوف العراق مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك والفاعل لإنهاء معاناة الشعب الشقيق وحماية كامل حقوقه.

ويوافق الـ 29 من شهر نوفمبر من كل عام "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وهي مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.