المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين 5 سنوات لـ5 آخرين وعامين لـ6 في قضية «كفن عين شمس»

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والسجن عامين لـ6 متهمين، وبراءة الباقين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم: مراد نصر الدين، وعز الدين نصر الدين، وفايد عبد الله فايد، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وهم: عمر صلاح المرغني، وتامر جمال المرغني، ونادي سمير فهمي، وجندي خليفة، وأحمد نصر الدين المرغني.

وتم الحكم بالسجن عامين على كل من: عمرو صلاح المرغني، وعبد الرحمن المرغني، وخالد أحمد، وممدوح كمال، وصباح عليوة، وأحمد عدلي فهمي.

وصدر الحمم برئاسة المستشار خليفة مسعود علي، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، والحسن نجم الدين وأمانة سر جاد كنعان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا عن طريق التحايل المجني عليهم عاطف حسن عبد الخالق رجل أعمال، ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأضافت النيابة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم؛ بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا "سلاحا ناريا مششخنا- مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مششخن- فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها.

وتضمنت الاتهامات أن المتهم الـ26 استخدم القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بأن أشهر سلاحا ناريا -بندقية خرطوش- في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه، ولم يبلغ مقصده.