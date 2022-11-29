وزير السياحة التونسي: العام المقبل سيكون سياحيا واعدا

قال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن العام المقبل سيكون عاما سياحيا واعدا، وهو ما يستوجب تضافر كافة الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع السياحي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير، مساء اليوم، مع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

وذكر بيان لوزارة السياحة أنه تم خلال اللقاء بحث سير النشاط السياحي خلال هذه الفترة، والاستعداد للموسم القادم، حيث أكد بلحسين أهمية تدعيم العمل بصفة تشاركية مع مختلف الوكالات السياحية والمهنيين الناشطين في القطاع السياحي للنهوض بالسياحة التونسية.