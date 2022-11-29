 مونديال 2022.. السنغال تتقدم على الإكوادور بهدف في شوط المباراة الأول - بوابة الشروق
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مونديال 2022.. السنغال تتقدم على الإكوادور بهدف في شوط المباراة الأول

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 5:57 م

تقدم المنتخب السنغالي على الإكوادور بهدف في شوط المباراة الأول من مواجهة المنتخبين والحاسمة في مشوارهما بكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل إسماعيل سار هدف السنغال الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وسيطر المنتخب السنغالي على اغلب مجريات الشوط الأول، وكلل مجهوداته بهدف إسماعيل سار.

ويحتاج منتخب السنغال لتحقيق الفوز ليضمن التأهل للمرحلة القادمة من كأس العالم دور الـ16، فيما يحتاج منتخب الإكوادور لنقطة من المباراة أجل الصعود لهذا الدور.

وعلى الجانب الآخر تلعب مواجهة بين هولندا وقطر من نفس المجموعة يتقدم خلالها المنتخب الهولندي بهدف دون رد.


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