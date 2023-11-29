اعتمد متحف الأقصر للفن المصري القديم، تقنية جديدة لرفع الضرر عن ذوي الإعاقة البصرية من خلال تخصيص بطاقات شارحة بطريقة برايل، ضمن مسار الزيارة المخصص، لزوار المتحف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المتحف لرفع كفاءته وتأهيله لاستقبال ذوي الإعاقات البصرية، حيث يتضمن مسار الزيارة الجديد بطاقات شارحة تعرض معلومات عن القطع الأثرية بطريقة برايل، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية باللغة العربية والإنجليزية.

وقال الدكتور علاء المنشاوي، مدير المتحف، إنه يتم دائمًا بحث كل السبل المتاحة لرفع أي ضرر عن كاهل ذوي الإعاقات البصرية ليتمكنوا من زيارة المتحف بصفة دائمة.