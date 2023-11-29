 أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات الدرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بطائرات الدرون

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 1:42 م

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه أسقط جميع طائرات الدرون الـ21 التي أطلقتها روسيا خلال الليل، في حين أفادت موسكو بنشاط لطائرات درون فوق أراضيها.

وأكد القوات الجوية الأوكرانية، اعتراض 21 طائرة درون، بالإضافة إلى صاروخين من بين 3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا، ولم ترد في البداية معلومات بشأن أضرار محتملة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن سفينة حربية في البحر الأسود أطلقت النار على مواقع تابعة للجيش الأوكراني.

واتهمت الوزارة، كييف بإطلاق طائرات درون فوق الأراضي الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة درون لدى اقترابها من منطقة العاصمة.

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