ضبط شخص بالبحيرة متهم بالنصب على سيدة ومحاولة إبتزازها للحصول على مبلغ مالى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص بالبحيرة متهم بالنصب على سيدة ومحاولة ابتزازها بقصد الحصول على مبلغ مالى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق، بتضررها من شخص لابتزازها ومساومتها بدفع مبلغ مالى مقابل إرجاع إسورة ذهبية فقدتها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة، عقب نشرها منشور على موقع "فيسبوك" للبحث عنها.

بإجراء التحريات تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة).

تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى ارتكابه الواقعة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد النصب وإيهام الشاكية بأن الإسورة بحوزته للتحصل منها على المبلغ المالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.