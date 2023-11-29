وزراء خارجية دول الناتو يناقشون تعزيز التعاون مع وزير خارجية أوكرانيا

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الوضع في ساحة المعركة ودعم كييف من جانب الغرب.

وتأتي جهود أوكرانيا لمواءمة أجهزتها الدفاعية والأمنية مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" على جدول أعمال الحلف في ضوء انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف في المستقبل.

وقال وزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينس لدى وصوله إلى مقر الحلف: "علينا أن نبدأ الآن العمل على خطوات ملموسة، وما يمكننا القيام به كحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا في الاستعداد الفعلي للانضمام إلى الحلف".

وأضاف كارينس، أن ذلك يشمل ربما قضايا في التشريع، وبالتأكيد قضايا في الجيش، والإجراءات التشغيلية، والمعدات، وطرق القيام بالأشياء.

وقال كارينس: "لا توجد حاجة كبيرة الآن للدخول في مناقشات بشأن متى وكيف (ستنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي)، لكننا بحاجة إلى اتخاذ تدابير عملية".

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية مناقشاتهم لأول مرة في "مجلس الناتو-أوكرانيا" الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والذي يهدف إلى تسهيل التعاون حتى يتم استيفاء شروط انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وتم إنشاء "مجلس الناتو - أوكرانيا" في يوليو الماضي خلال قمة الحلف في فيلنيوس، عندما التقى قادة الناتو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومنذ ذلك الحين، عقد اجتماع واحد على مستوى وزراء الدفاع والعديد من الاجتماعات على مستوى سفراء دول الناتو.