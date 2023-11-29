إسرائيل تسلمت قائمة أخرى من الرهائن للإفراج عنهم

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تسلمت إسرائيل قائمة أخرى من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الأشخاص المدرجين في القائمة اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم يتضح بعد عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم لكن التقرير قال إنه تم إبلاغ أسر الرهائن المعنيين.

وستكون هذه سادس مجموعة من رهائن غزة يتم الإفراج عنهم منذ بدء وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل يوم الجمعة.

وحتى الآن، تم إطلاق سراح أكثر من 81 رهينة. وفي المقابل، أطلق سراح 180 فلسطينيا من السجن.

ومن بين عشرات الرهائن الذين أطلق سراحهم، كان 11 منهم يحملون الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية.

وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، كما اختُطف نحو 240 شخصا إلى قطاع غزة الساحلي.

وردت إسرائيل بشن أعنف قصف على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن وبدأت أيضا هجوما بريا على المنطقة الساحلية.

ومنذ بداية الحرب، قتل حوالي 15 ألف شخص في غزة وأصيب أكثر من 36 ألفا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.

ولا يمكن حاليا التحقق من الأرقام بشكل مستقل.