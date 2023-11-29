بلدية غزة تعلن تدمير الاحتلال الإسرائيلي الأرشيف التاريخي للمدينة خلال عدوانه الأخير

أعلنت بلدية غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت الأرشيف التاريخي للمدينة خلال عدوانها غير المسبوق على القطاع، الذي استمر 48 يوما.

وذكرت البلدية، في بيان لها، أن طائرات ومدفعية الاحتلال أعدمت آلاف الوثائق التاريخية بعد قصف مبنى الأرشيف المركزي الذي كان يضم آلاف الوثائق والأوراق التاريخية للمدينة، لافتة إلى أن معظم المباني التاريخية والأثرية في غزة تعرضت للتدمير المباشر لأغراض يعلمها الجميع.

وأشارت إلى تعمد قوات الاحتلال تدمير المساجد التاريخية في مناطق متفرقة من القطاع عبر قصف مباشر بالطائرات والمدفعية، لاسيما "المسجد العمري الكبير" أقدم مساجد غزة، والذي يقع في قلب المدينة القديمة والتاريخية، مضيفة أن القوات الإسرائيلية استهدفت أيضا المنشآت المدنية والمرافق الخدماتية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

كما دعت بلدية مدينة غزة، في بيانها، المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته، ولجم الاحتلال، ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن في السابع من أكتوبر الماضي هجوما غير مسبوق على قطاع غزة، استمر 48 يوما، وترك وراءه مشاهد إنسانية مروعة، وخسائر فادحة في الأرواح، ودمارا هائلا، قبل أن تنجح وساطة قطرية - مصرية - أمريكية في التوصل لهدنة إنسانية أولى مدتها أربعة أيام، قبل أن يتم الإعلان عن تمديدها بيومين.