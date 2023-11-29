حسام غالي: أمير توفيق يتعرض لحملات غير مبررة

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات في الأحمر يتعرض لحملات غير مبررة، بسبب صفقات الفريق.

وقال حسام غالي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "النجاح والإخفاق في الأهلي لا يكون مسئولًا عنه شخص واحد فقط، هناك مجموعة تدير النادي الأهلي، والأهلي مؤسسة كبيرة لا يديرها فرد واحد".

وأضاف: "أمير توفيق الجماهير تظلمه (وبتيجي عليه)، في كل فترة انتقالات، وتكون هناك حملات عليه غير مبررة".

وتابع: "البعض يعتقد أنه هو المسئول عن الصفقات، وهو من يختار اللاعبين، ومن يختار قيمة الصفقة، وراتب اللاعب.. كل هذا غير صحيح".

وأتم حسام غالي تصريحاته قائلًا: "الأمور لا تُدار بهذا الشكل في الأهلي، لذا أمير توفيق مظلوم بشكل كبير، والجماهير عليها أن تفهم كيف تدار الأمور حتى لا تظلم شخصًا بعينه".