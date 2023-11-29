مسئول بارز في حماس: إطلاق سراح رهينتين تحملان الجنسية الروسية اليوم

أعلن عضو بارز في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح رهينتين من النساء، تحملان الجنسية الروسية.

وقال المسئول في حماس، موسى أبو مرزوق، لمحطة إذاعية في قطاع غزة، إن إطلاق سراح الرهينتين يأتي خارج الصفقة مع إسرائيل، وكبادرة تقدير لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الرهينتين اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى 10 رهائن إسرائيليين.

وسيتم تسليم الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن حماس أطلقت بالفعل سراح مواطن مزدوج الجنسية إسرائيلي-روسي (25 عاما) يوم الأحد الماضي، كبادرة لبوتين، بدون مقابل.

وبعد إطلاق سراحه، قال الشاب إنه هرب في البداية إثر وقوع انفجار في المبنى الذي كان محتجزا فيه، وتجول في قطاع غزة لعدة أيام، حتى قبض عليه مدنيون وسلموه إلى حماس.