حكومة الاحتلال: 4 أربعة محتجزين ومفقودين في غزة منذ ما قبل 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن هناك أربعة محتجزين ومفقودين في قطاع غزة منذ ما قبل السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين إلى منازلهم سواء من خلال الهدنة أو عبر ضغوط إضافية.

وأشارت إلى أنّ حكومة الاحتلال قدّمت قائمة بأسماء 50 أسيرا فلسطينيا إذا ما واصلت حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين.

ولفت إلى أنهم جمعوا مزيدا من التفاصيل مع عودة المحتجزين الذين أطلق سراحهم، مدعيا أن لم يكونوا محتجزين في ظروف منطقية.

وزعم أن حماس اعتدت على الأطفال كما فعلت في هجمات السابع من أكتوبر وفق إدعائه، مستعرضا شهادات مزعومة من قِبل ذوي أسرى أفرج عنهم في هذا الخصوص.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.